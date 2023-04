PALERMO (ITALPRESS) – Due punti informativi con operatori pronti a rispondere alle domande degli utenti e supportarli nell’accesso ai vari ambulatori e reparti ospedalieri. Il Policlinico di Palermo continua nel suo percorso di innovazione dei servizi per realizzare un modello di assistenza più aperto ai bisogni degli utenti. L’obiettivo è la realizzazione di percorsi di umanizzazione nei diversi momenti di presa in carico ed assistenza del malato, a cominciare dalla prima accoglienza. A tal fine, per aiutare i cittadini a orientarsi all’interno dell’AOUP, dal 2 Maggio saranno attivi due punti per fornire informazioni sull’acceso alla struttura e ai vari reparti. I desk, in funzione ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 13, sono ubicati rispettivamente all’ingresso principale, e nei pressi dell’Aula Ascoli, nel punto in cui si incrociano i quattro viali principali dell’Azienda ospedaliera universitaria.

“La realizzazione di questi punti di informazione- spiega Salvatore Iacolino, Commissario dell’Azienda ospedaliera universitaria – rientra nel progetto di “Accoglienza e orientamento del cittadino” che stiamo portando avanti allo scopo di assicurare ai cittadini il maggiore confort possibile, migliorando l’accessibilità all’ospedale dove i cantieri per i lavori di ristrutturazione possono rendere difficile l’individuazione dei reparti o degli ambulatori”. Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi anche all’URP, l’Ufficio Relazioni con il pubblico (numero di telefono 091 6553686-3685-3681) che ha tra i suoi compiti istituzionali l’accoglienza, l’orientamento e l’ascolto del cittadino. “L’accoglienza – conclude Iacolino – viene identificata come uno dei fattori di qualità ed è fondamentale per costruire un rapporto di fiducia e collaborazione con l’utenza”.

