Policlinico Gemelli e Reale Group insieme per i pazienti

Ridurre i tempi d'attesa dei pazienti "sospetti" in pronto soccorso, come di quelli ricoverati presso i reparti di osservazione dedicati ai pazienti "sospetti Covid" presso il Policlinico Gemelli e indirizzare correttamente i casi accertati presso il Columbus Covid Hospital 2. Queste le finalità della donazione da un milione di euro che Reale Group ha deciso di destinare alla Fondazione Policlinico A. Gemelli per l'acquisto di ulteriori apparecchiature per la diagnosi di infezione da Covid. Si ringrazia per le immagini Benedetto Sanfilippo e Luigi Avantaggiato. sat/mrv/red