ROMA (ITALPRESS) – Tre al Venezuela tanto per cominciare, quattro al Perù per continuare. Prosegue inarrestabile la marcia del Brasile nella Coppa America di casa. La Seleçao verdeoro si è imposta con un netto 4-0 a Rio de Janeiro nella seconda gara del girone del gruppo B del torneo che si sta disputando in Brasile, dopo i no di Colombia e Argentina che avrebbero dovuto ospitare la storica manifestazione sudamericana. A sbloccare il risultato ci pensa l’esterno della Juventus, Alex Sandro, bravo a correggere in rete il cross di Gabriel Jesus. Il 2-0 arriva al 68° con Neymar, poi nel finale, all’89° e al 93°, Everton Ribeiro e Richarlison fissano il risultato sul definitivo 4-0. Brasile in testa a punteggio pieno con 7 reti realizzate e 0 subite, Perù ancora senza punti.

Nell’altra gara del girone finisce a reti bianche Colombia-Venezuela. Niente da fare per Zapata e Muriel che non trovano il gol e sbattono contro la difesa della Vinotinto che conquista il primo punto, mentre i colombiani sono secondi con 4.

(ITALPRESS).