Pohjanpalo a Palermo, tifosi rosanero in delirio

Pohjanpalo a Palermo, tifosi rosanero in delirio

PALERMO (ITALPRESS) - Circa 500 tifosi hanno accolto il neo acquisto del Palermo Joel Pohjanpalo allo stadio in viale del Fante, facendogli sentire subito il calore della piazza palermitana. Il finlandese, arrivato ieri dal Venezia a titolo definitivo, ha ricambiato i tifosi a suon di sorrisi, per poi fermarsi a firmare alcune magliette. "Sono molto felice di essere qui. Voglio dirvi una cosa: forza Palermo! Ci vediamo tutti allo stadio", sono queste le prime parole del giocatore al pubblico rosanero. I cori dei presenti sono proseguiti per una mezz'oretta circa, così da aiutare il finlandese ad ambientarsi fin da subito alla nuova realtà. xd8/gm/gtr