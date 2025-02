Pogliese “Il governo Meloni è al fianco degli agricoltori”

PALERMO (ITALPRESS) - "I dati statistici confermano l'impegno del governo Meloni al fianco dell'agricoltura. Abbiamo dovuto affrontare alcune emergenze, come quella della siccità, e in tal senso abbiamo stanziato risorse notevoli: abbiamo inoltre affrontato la sfida della tutela del Made in Italy, in termini soprattutto di tracciabilità e sostenibilità. C'è ancora tanto da fare, ma credo vi siano segnali oggettivi come quello sull'incremento degli stanziamenti rispetto al biennio precedente: in più la percentuale di spesa del ministero dell'Agricoltura è aumentata dal 57% al 79%". Così il capogruppo in commissione Agricoltura, Salvo Pogliese, senatore di Fdi, a margine della kermesse all'Hotel San Paolo Palace di Palermo, intitolata “Coltiviamo l'Italia per garantire la sovranità alimentare”, promossa dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. In merito alle province, poi aggiunge: "Noi non possiamo che essere favorevoli al percorso di democrazia diretta. Il Msi nel 1992 era all'opposizione, ma sostenne la legge con cui si eleggevano direttamente sindaci e consiglieri provinciali. Nella scorsa legislatura ci era un disegno di legge a firma Musumeci, ma ad oggi non è immaginabile un percorso del genere entro il 2025: ovviamente le elezioni di primo livello rappresentano un elemento qualificante sia del governo Schifani che del governo Meloni, mi auguro che si possa procedere entro il 2026. Sulle elezioni di secondo livello e i liberi consorzi avremo un importante vertice lunedì: mi auguro si possa trovare la quadra, sarebbe ingiustificabile non trovarla all'interno del centrodestra". xd8/vbo/gtr