ROMA (ITALPRESS) – “Sul Pnrr è necessario avere una programmazione precisa e vorrei che si smettesse di dire che le regioni hanno i fondi comunitari e non li usano. Il Veneto come altre regioni utilizza tutti i fondi e lo fa nei tempi”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a “L’Ospite” su SkyTg24. “Io parlo da chi vive l’emergenza al fronte. Sulla pandemia c’è stato un grande lavoro di squadra fatto con il governo, ma la gestione della campagna vaccinale è organizzata dalle Regioni e me ne assumo tutte le responsabilità. Il Veneto è la regione che ha fatto più tamponi di tutti in Italia”.

(ITALPRESS).

