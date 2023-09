Pnrr, via libera Ue alle modifiche sulla quarta rata

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio Affari Generali dell’Unione Europea ha approvato le modifiche apportate all'Italia agli obiettivi per la richiesta della quarta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vale oltre 16 miliardi. Le modifiche chieste dall’Italia riguardano 10 misure su 17, tra cui gli incentivi per l'efficienza energetica, l'aumento delle strutture per l'infanzia e lo sviluppo dell'industria spaziale. sat/gtr