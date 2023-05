Pnrr, un’opportunità da cogliere per l’innovazione

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’opportunità che l’Italia deve cogliere per accelerare sull’innovazione e il digitale. Ne ha parlato Gabriele Ferrieri, presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.



