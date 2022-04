“Il Pnrr, che ci ha dato tante possibilità, oggi è fortemente a rischio, con i costi dell’energia, le catene delle forniture penalizzate dai prezzi e la carenza materiali. Le previsioni fatte e le tempistiche precise oggi vediamo che si allungano, perché i materiali arrivano non in 4 ma in 8 mesi, e soprattutto perché avevamo preventivato delle cifre, ma ci ritroviamo altri prezzi. Dobbiamo stare uniti e mettere in campo politiche di breve per minimizzare i problemi che ci troviamo ad affrontare”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel corso della prima tappa a Milano degli Innovation Days, il convegno organizzato dal Sole 24Ore e Confindustria. (ITALPRESS).

