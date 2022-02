ROMA (ITALPRESS) – “Ho scritto a Draghi perchè nel Pnrr non ci sono opere strategiche per la mia regione. C’è l’alta velocità ferroviaria che è finanziata con il fondo complementare ma che produrrà effetti dal 2030 in poi. Intanto, però, ci sono tante opere che sarebbe importante realizzare in Calabria e che invece non sono finanziate”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ospite di Sky Tg24.

“Ho chiesto – ha spiegato – di investire nelle opere strategiche necessarie a fare di questa bellissima regione che governo una regione capace di svilupparsi”.

Poi, per Occhiuto, “in molti comuni, soprattutto del Mezzogiorno, c’è una capacità amministrativa che non è adeguata a vincere la sfida del Pnrr. Se non si interviene rafforzando questa capacità rischiamo di perdere questo appuntamento con la storia”.

Il governatore calabrese ha ribadito la “necessità di un grande intervento infrastrutturale” in alcune realtà e ha fatto riferimento anche della Statale 106 e al porto di Gioia Tauro: “Si è sviluppato quasi nell’inerzia della politica ed è diventato uno dei più grandi porti del Mediterraneo. Anche su questo vorrei che il governo aiutasse la mia regione”. L’esecutivo, per Occhiuto, sta comunque “dimostrando grande vicinanza al governo regionale”.

(ITALPRESS).

