Pnrr, Meloni “Rivederlo non era impossibile”

ROMA (ITALPRESS) - "Tutti ricordano quando in campagna elettorale ci dicevano che era impossibile rinegoziare il Pnrr, che era una follia, un'idiozia, anche se era intervenuto un contesto completamente nuovo. Qualcuno diceva che avremmo fatto perdere i soldi del Pnrr". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione dell'accordo per la coesione con la Regione Lazio. "Abbiamo presentato tre giorni fa un nuovo Pnrr, in cui abbiamo rivisto le priorità di concerto con la Commissione europea. Non era impossibile. Ma impossibile è la parola che di solito usa chi non ha coraggio. Chi ha coraggio sa che le cose possono essere possibili se sono serie". mgg/ (Fonte video: Palazzo Chigi)