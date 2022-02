Pnrr, Leoluca Orlando: “Serve rafforzare il personale nei Comuni”

"Per il Pnrr serve negli Enti locali un rafforzamento del personale necessario". Così il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando a margine di "Italia domani", un incontro organizzato nel capoluogo siciliano dalla Presidenza del Consiglio per presentare i progetti del Pnrr per la Sicilia. vbo/com