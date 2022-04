ROMA (ITALPRESS) – La Centrale Acquisti della Regione Lazio ha pubblicato il primo bando per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero utilizzando i fondi previsti dal PNRR – Missione 6 per un importo pari a 10.952.248 euro. Il Lazio è la prima regione in Italia a partire con la prima gara comunitaria centralizzata che prevede l’acquisizione di Acceleratori lineari per le Aziende sanitarie del San Giovanni Addolorata, l’IFO, la Asl Roma 1, la Asl di Viterbo e la Asl di Frosinone. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottolineando: “Siamo i primi a partire sulla Missione 6. Si apre una grande sfida che ci permetterà di mettere in campo grandi investimenti, imprimendo una spinta importante per ridurre le diseguaglianze e migliorare i livelli di cura attraverso una vera e propria rivoluzione digitale. Innoviamo e modernizziamo l’infrastruttura ospedaliera, rendendola più sicura ed efficiente affiancando la spinta verso l’innovazione all’umanizzazione delle cure per una ancor più efficace presa in carico dei pazienti”.

(ITALPRESS).

