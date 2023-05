Pnrr, Commissione Ue chiede all’Italia di fare presto

La Commissione europea ha fornito le raccomandazioni agli Stati membri nell’ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo 2023 per costruire un’economia solida. Bruxelles sottolinea come l’Italia assieme ad altri Paesi non soddisfi il criterio del deficit né il criterio del debito.

