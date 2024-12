ROMA (ITALPRESS) – A conclusione dei lavori di restauro, sono state inaugurate le due fontane di piazza Farnese, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, dell’assessore alla cultura Massimiliano Smeriglio e del sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce, restituendo alla cittadinanza la piena vivibilità di un luogo storico, tra i più noti e frequentati da romani e turisti. La fine dei lavori è stata presentata insieme al restauro della facciata principale di Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia, presentato dall’ambasciatore Martin Briens.

Parte del programma Caput Mundi – PNRR, i restauri delle fontane, sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina, hanno previsto una serie di attività volte a ripristinare e preservare lo stato di conservazione dei monumenti e a garantirne nuovamente la piena leggibilità.

In particolare, sono stati effettuati interventi di consolidamento delle superfici; operazioni di disinfezione e disinfestazione per eliminare i micro organismi che possono danneggiare la fontana o comprometterne l’estetica; è stata eseguita la pulizia per rimuovere lo sporco accumulato, le patine biologiche e il calcare e la pulitura e il trattamento antiossidante delle parti metalliche; sono state verificate le stuccature, con interventi di riparazione e sostituzione; sono stati applicati trattamenti protettivi sulle superfici per preservarle dagli agenti atmosferici e dall’usura; è stato verificato l’impianto idrico e lo strato di impermeabilizzazione delle vasche. Infine, è stato rinnovato completamente l’impianto di illuminazione artistica con la posa in opera di nuovi corpi illuminanti.

La denominazione dell’attuale piazza deriva dalla presenza del Palazzo Farnese, ora sede dell’Ambasciata di Francia, che ne occupa tutto il lato lungo verso Ovest, tra via del Mascherone e via dei Farnesi. All’origine, era la piazza principale del rione Regola.

– Foto: ufficio stampa Comune di Roma –

(ITALPRESS).