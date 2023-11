Pnrr, Bombardieri “Chiediamo cronoprogramma investimenti e assunzioni”

PALERMO (ITALPRESS) - “Pnrr? Molte opere sono state definanziate, molte di queste sono nel Mezzogiorno. Ci si dice che saranno rifinanziate. Noi non abbiamo contezza di queste cose e continuiamo a chiedere un cronoprogramma degli investimenti e soprattutto, come avviene in Europa, per ognuno degli investimenti quali saranno le assunzioni”. Così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL, a Palermo, a margine di un evento per ricordare la scomparsa di Mico Geraci, ucciso dalla mafia 25 anni fa a Caccamo. “Da questo punto di vista la politica mi sembra scappare, non assume impegni, se non generici rispetto al mantenimento di alcune opere infrastrutturali, soprattutto nel mezzogiorno, che servono per eliminare le disuguaglianze - aggiunge Bombardieri -. Non dimentichiamo che in Sicilia e nel Mezzogiorno, su molti di quelli che sono i diritti costituzionalmente garantiti, siamo molto indietro rispetto al resto del Paese”. xd6/vbo/gtr