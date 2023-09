ROMA (ITALPRESS) – All’indomani dell’approvazione delle modifiche alla quarta rata del PNRR, da parte del Consiglio Affari generali della Ue, che riguardano, tra le altre, la misura relativa agli alloggi per studenti universitari, si è svolta a Palazzo Chigi una riunione della Cabina di regia alla presenza del sottosegretario Mantovano, del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e del sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano. “Sul punto è stato ribadito che nei prossimi giorni saranno attivate le misure necessarie ad assicurare la rendicontazione dell’obiettivo specifico – si legge in una nota di Palazzo Chigi -. Nel corso della riunione è stata anche affrontata la definizione delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti a giugno 2026 e si è convenuto di avviare un tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell’Università e la Ricerca, per definire gli adempimenti necessari, che si riunirà già a partire dai prossimi giorni”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).