PMI, spesa per i servizi pubblici locali +13%

PMI, spesa per i servizi pubblici locali +13%

Per energia, gas naturale, acqua e rifiuti le Piccole e medie imprese nel 2021 hanno pagato il 13,3% in più rispetto al 2020. Dal bilancio realizzato da Unioncamere sull'evoluzione delle tariffe pagate nell'ultimo anno, emerge che i più penalizzati sono stati i negozi di beni non alimentari. sat/