PMI, 51 mln dal sistema camerale per il digitale

Le camere di commercio mettono a disposizione delle PMI 51 milioni di euro in un triennio per voucher destinati a finanziare il passaggio al 4.0. Sale così a più di 110 milioni la dote complessiva che il sistema camerale ha messo sul piatto per le aziende in poco più di tre anni, per facilitare la transizione al digitale.