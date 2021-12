VENEZIA (ITALPRESS) – Arpav ha emesso un comunicato nel quale segnala che da domani, martedì 28 dicembre, il livello di allerta per le polveri sottili PM10 a Venezia raggiungerà il livello 1 – Arancio, scattato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10 di 50 µg/m3.

Dal 19 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 restano comunque sospese le limitazioni del traffico veicolare (sia per allerta verde che arancio), ma mantenute quelle sul riscaldamento, combustioni all’aperto e concimi (come previsto dall’ordinanza n. 546/2021).

(ITALPRESS).