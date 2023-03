ROMA (ITALPRESS) – Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico. Questa mattina a Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, Milly Carlucci ha voluto mandargli un messaggio: “Io lo conosco bene perché abbiamo lavorato insieme a Ballando con le Stelle, ma anche al Cantante Mascherato. Lui è stato una grande Tigre. L’aveva scelta perché diceva ‘Io proprio non lo sono apparentemente, ma forse lo sono dentro’”, ha raccontato. “Lui è una tigre! Un personaggio di grande cultura, di grande spessore, un uomo profondo. Con una forza di combattente davvero straordinaria. In bocca al lupo, forza, forza, siamo tutti con te!”, ha concluso rivolgendosi a Coruzzi.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

