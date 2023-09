ROMA (ITALPRESS) – Progettato con la filosofia di un coltellino svizzero, grazie alle sue 3 file di sedili, Dacia Jogger può accogliere fino a 7 adulti e vanta più di 52 possibili configurazioni. Oltre ad accompagnare la quotidianità delle famiglie che lo scelgono, Jogger si adatta alle mutevoli esigenze dei suoi clienti con un’ampia scelta di composizioni. Lo spazio posteriore è composto da una panchetta da tre posti ripiegabile 2/3-1/3 a livello di schienale e seduta (seconda fila) e, nella versione a 7 posti, due sedili singoli ripiegabili ed amovibili (terza fila). Dacia Jogger propone una massima capacità di carico pari a 2.094 litri. Nella versione a 5 posti, il volume del bagagliaio è di 708 dm3 VDA (con schienale alto). Nella versione a 7 posti, il volume è di 160 dm3 VDA con i sedili della terza fila ripiegati. Grazie all’altezza di carico (661 mm) ed alla lunghezza del pianale del bagagliaio (oltre 1.100 mm nella versione a 5 posti), per le famiglie è semplice trasportare orizzontalmente anche un passeggino e una bicicletta da bambino senza doverli smontare. Jogger non è pensato solo per le famiglie ma anche per chi ama le attività all’aria aperta. Si propone infatti come compagno ideale di chi ha bisogno trasportare tutta l’attrezzatura da escursionismo, gli strumenti per il fai da te o gli animali da compagnia semplicemente rimuovendo i sedili della terza fila. La capacità di traino è di 625 kg nella versione non frenata e fino a 1.200 kg nella versione frenata. Per facilitare il posizionamento del carico e rendere sicuro il trasporto, il bagagliaio è dotato di tenditori elastici e quattro anelli di ancoraggio. Può anche avere fino a 3 prese da 12 V, di cui una nel bagagliaio. Il comfort a bordo è assicurato! Con Jogger è possibile viaggiare comodamente con la famiglia o con gli amici grazie ai 7 posti veri della vettura. Gli ospiti della seconda fila godono di un ampio spazio per le gambe e tavolini scorrevoli e pieghevoli con porta bevande. I due occupanti della terza fila accedono facilmente alle sedute, e dispongono ognuno di un sedile singolo con bracciolo e ampio finestrino posteriore per un’ottima visibilità esterna. Inoltre, in corrispondenza della seconda fila, sui sedili laterali, sono disponili anche due ganci Isofix per la sicurezza dei bambini.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Dacia –

