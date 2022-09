Più servizi in farmacia, Italia ed Europa a confronto

La farmacia italiana è all'avanguardia, la conferma è arrivata durante l'emergenza Covid. Ma per fare un ulteriore salto di qualità deve essere messa in condizione di introdurre nuovi servizi per il paziente, come già avviene in altri Paesi europei. È quanto emerso dal confronto a Isola delle Femmine, nel Palermitano, tra farmacisti europei e italiani, organizzato dall'Agifar. xd6/fsc/gtr