MILANO (ITALPRESS) – Più di 2.000 persone, ieri sera, hanno partecipato all’accensione dell’albero di Natale e al concerto dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Medici, infermieri, ricercatori, personale amministrativo, docenti e studenti dell’università, ma anche tanti pazienti, insieme con i loro familiari, hanno affollato la spianata dell’ospedale, nella quale è stato allestito il grande palco che ha ospitato tanti cantanti, tra i quali Mara Sattei, Rovazzi, The Colors, Irama, Achille Lauro. Due ore di musica e allegria, una vicinanza concreta ai pazienti che trascorreranno le feste in ospedale, ai loro familiari e a tutti coloro che ogni giorno lavorano all’interno del San Raffaele, per ricordare, come ha dichiarato il presidente dell’Ospedale San Raffaele Paolo Rotelli, che “l’ospedale è spesso visto come un luogo di sofferenza, ma è anche, e soprattutto, un luogo dove si guarisce. Vogliamo creare eventi importanti di umanizzazione, per continuare a mettere le persone al centro del nostro impegno”. Affacciati alle finestre dell’ospedale anche i pazienti più fragili hanno potuto partecipare alla grande festa, divenuta ormai una tradizione che richiama anche tantissimi giovani provenienti dai comuni limitrofi all’ospedale. Sul palco, per gli auguri natalizi, anche la famiglia Rotelli, Kamel Ghribi, vice presidente del Gruppo San Donato, Licia Ronzulli, Vice Presidente del Senato, Attilio Fontana, Governatore della Lombardia, Claudio Sgaraglia, Prefetto di Milano.(ITALPRESS).

Foto: Image Building