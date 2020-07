Pirelli è pronta a tornare in pista per il secondo round stagionale del Campionato Mondiale Motul Fim Superbike che si correrà sul tracciato spagnolo di Jerez-Angel Nieto da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2020 e che vedrà scendere in pista per la prima volta quest’anno tutte le classi del Campionato per derivate dalla serie. Lato pneumatici, sia i piloti della classe WorldSBK che quelli della WorldSSP potranno contare su nuove soluzioni di sviluppo, inoltre, come già accaduto negli scorsi anni, il brand di pneumatici sarà protagonista nel ruolo di Event Main Sponsor di quello che per l’occasione è stato rinominato Pirelli Spanish Round. Una sponsorizzazione che, in aggiunta alla costante presenza degli esperti della casa di pneumatici milanese al fianco dei team e dei piloti, conferma l’impegno e l’entusiasmo con cui Pirelli continua ad investire nel Campionato delle derivate di serie come piattaforma di sviluppo dei propri pneumatici e come vetrina di visibilità internazionale per il brand. L’appuntamento per il round spagnolo di Jerez è sempre stato in calendario nei mesi di settembre e ottobre, ad eccezione fatta per l’anno 2019 quando il circuito Jerez – Angel Nieto ha ospitato il Campionato per derivate dalle serie nel più caldo mese di giugno. Nella classe WorldSBK i piloti avranno a disposizione sia soluzioni di gamma che svariate soluzioni di sviluppo, alcune nuove ed altre già provate lo scorso anno. Per l’anteriore le soluzioni sono tre, due di gamma ed una di sviluppo. La SC1 di gamma rappresenta l’anteriore che ha avuto più successo durante la scorsa edizione del Campionato, mentre la SC2 di gamma è un’evoluzione della SC2 di sviluppo X1071 utilizzata nel corso del 2019. La novità è rappresentata dalla soluzione morbida di sviluppo SC1 Y1231, che presenta una struttura studiata per aumentare la spinta laterale in curva. Per quanto riguarda le opzioni posteriori, alla SC0 morbida di gamma si affiancano due soluzioni di sviluppo nella medesima mescola ma con caratteristiche differenti. La soluzione morbida di sviluppo X1351 è stata introdotta l’anno precedente a Jerez ed apprezzata dalla maggior parte della griglia. La soluzione morbida di sviluppo Z0121 fa il suo debutto qui a Jerez e presenta importanti modifiche nella zona della spalla per migliorare l’impronta ed aumentare la spinta laterale ai massimi angoli di piega. In aggiunta a queste soluzioni, al posteriore i piloti potrano utilizzare anche il pneumatico SCX in mescola super morbida che potrà essere sfruttato nel corso del turno di qualifica in preparazione all’utilizzo dell’unico pneumatico da Superpole a disposizione dei piloti, ed eventualmente per la Tissot Superpole Race se il circuito lo permette. L’ultima opzione posteriore è rappresentata dal pneumatico da Superpole che permetterà ai piloti di effettuare nel corso della Superpole un giro lanciato alla ricerca del miglior tempo assoluto per posizionarsi in griglia di partenza. Nella categoria WorldSSP600 saranno invece quattro le soluzioni da asciutto a disposizione dei piloti, due anteriori e altrettante posteriori, tutte unicamente di gamma. Per l’anteriore ci saranno a disposizione dei piloti una mescola morbida SC1 di gamma, ed una mescola media SC2 di gamma, che rispetto alla prima permette più resistenza all’usura. Per quanto riguarda il posteriore, per la prima volta i piloti della classe WorldSSP600 avranno a disposizione le soluzioni della gamma slick Pirelli DiabloTM Superbike, nella misura maggiorata 190/60 introdotta l’anno precedente. I piloti potranno scegliere tra una mescola morbida SC0, ulteriormente migliorata per offrire il massimo delle prestazioni, ed una mescola media SC1, progettata per offrire il giusto compromesso tra prestazioni elevate, costanti e un’usura contenuta. Come sempre, in caso di maltempo, i piloti di tutte le classi avranno a disposizione pneumatici da pioggia e intermedi.

