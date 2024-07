ROMA (ITALPRESS) – Le tante insidie del Rally Due Valli non hanno risparmiato nessuno dei protagonisti del Pirelli Star Rally 4 Top 2024, ma è stato sicuramente Giorgio Cogni quello che ha saputo reagire nel modo più efficace ed entusiasmante. Ricacciato da un testacoda in fondo al gruppo subito dopo aver segnato il miglior tempo di categoria, il piacentino ha iniziato una fantastica rimonta. Sfruttando al meglio le qualità dei suoi Pirelli PZero, nelle restanti quattro prove speciali ha firmato prima un secondo tempo di categoria e poi tre vittorie di prova speciale. Questo lo ha fatto risalire al vertice della classifica della massima serie dei monomarca Pirelli proprio sull’ultimo tratto cronometrato, dove la lotta sul filo del secondo per il primato ha portato all’errore un velocissimo Christopher Lucchesi che, pur riuscendo a proseguire, per il tempo perso ha finito lontano dal podio. Giornata negativa, invece, per Edoardo De Antoni. Migliore di tutti nella prima prova della gara ha conservato il comando del monomarca sino a metà del rally, ma si è poi ritirato sulla prova più lunga della corsa. Attesissimo sulle strade di casa Denis Vigliaturo, che ha disputato una gara inappuntabile e proficua, concludendo alle spalle di Cogni e davanti ad Alex Ferrari, che a Verona ha confermato la sua continua crescita nelle prestazioni. Quarto fra i piloti con le tute Pirelli Sparco si è poi classificato Emanuele Fiore davanti allo sfortunato Christopher Lucchesi. Prossimo appuntamento della serie legata al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco il Rally di Roma Capitale, in programma a fine luglio, che avrà validità anche per il Campionato Europeo Rally. Il Rally Due Valli era valevole anche per la il Trofeo Pirelli Accademia CRZ della zona veneta (Zona 4). A due gare dal termine, il rally veronese ha già incoronato campione fra le 2 ruote motrici Classic Bryan Toffoli (Peugeot 106 N2), mentre Matteo Scalet (Renault Clio) è ora a soli 2 punti dal successo aritmetico fra le 2RM Rally 5. Questa la classifica Pirelli Star Rally4 TOP dopo gara 4 di 7: 1. Cogni 58 punti, 2. Lucchesi 43, 3. De Antoni 30, 4. Vigliaturo 28, 5. Andolfi 12, 6. Ferrari 10, 7. Fiore 9, 8. Di Pietro 8, 9. Rosso 6, 10. Paolinelli 4.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

