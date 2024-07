MILANO (ITALPRESS) – Come consuetudine il Rally Casentino – terzo dei quattro appuntamenti del calendario 2024, ha chiarito chi si giocherà i titoli nell’ultima gara del Pirelli Star Rally4 IRC, abbinato al challenge International Rally Cup (IRC), in programma a fine settembre in Friuli.

Nella serie riservata alle vetture Rally4 a trazione anteriore Giacomo Guglielmini ha centrato di rimonta la terza vittoria consecutiva sul pavese Davide Nicelli, a sua volta sempre secondo fra le imperanti Peugeot 208 Rally4 con motore turbo. La battaglia fra i due è stato ancora una volta serratissima e si è risolta a favore del modenese per 11″. Guglielmini si è così portato vicinissimo al titolo, ma l’aritmetica concede ancora qualche speranza all’ottimo Nicelli, visto che l’ultima gara avrà il coefficiente 1,5. Terzo posto di gara, ed ora anche di campionato, per Emanuele Danesi, che ha scavalcato in un sol colpo il terzetto composto da Mirko Pontalti (sesto al traguardo di Bibbiena), Fabio Oppici (settimo) e dallo sfortunato Fabio Farina, che ha perso 5′ e la terza posizione proprio sulla lunga e celebre ultima prova speciale del rally, la tradizionale Talla da 30 km. Nella serie dedicata alle Peugeot 208 R2B con motore aspirato la situazione della graduatoria al via era estremamente incerta: al termine dell’impegnativo Rally Casentino il lotto dei candidati al titolo si è ridotto con grandi favoriti Stefano Facchin e Luigi Caneschi, separati da appena 5,5 punti, e Loris Battistelli, Mattia Carlotto e Giorgio Sisani outsider superstiti a cui nemmeno la vittoria potrebbe bastare nel conclusivo Rally della Carnia per ribaltare la situazione.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

