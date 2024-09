ROMA (ITALPRESS) – All’ultima gara, all’ultimo punto: così si è deciso il Pirelli Star Rally4 IRC 2024 al Rally della Carnia sia nella categoria Rally4 che in quella R2. Fra le Rally4 il titolo va al modenese Giacomo Guglielmini in coppia con Massimiliano Bosi sulla Peugeot 208 Rally4 curata dalla GF Racing. Il titolo per le Rally4/R2 è del senese Luigi Caneschi, affiancato da Edoardo Caraffini sulla Peugeot 208 R2B del team Promoservice e gestita dalla PRT. Arrivato all’ultimo appuntamento con tre sudatissime vittorie consecutive all’attivo davanti al veloce pavese Davide Nicelli jr, nell’ultimo rally della stagione a più alto coefficiente Giacomo Guglielmini ha corso con la calcolatrice alla mano, cercando e ottenendo un risultato sufficiente (terzo posto di gara e di Power Stage) a garantirgli il successo stagionale e per soli 2 punti, visto che il bravissimo Nicelli ha fatto tutto quanto in suo potere (successo di gara e nella Power Stage) per ribaltare il pronostico favorevole al rivale. Quarto posto fra gli iscritti per Emanuele Danesi, che ha chiuso alle spalle di un eccellente Mirko Pelgantini e si è confermato terza forza stagionale davanti anche a Mirko Pontalti. Nella serie dedicata alle Peugeot 208 R2B con motore aspirato la situazione della graduatoria al via era incerta e delicata con Stefano Facchin che precedeva di 5,5 punti Luigi Caneschi, ma con il giovane leader udinese di fatto condizionato da un risultato consistente da scartare. Il testa a testa in gara fra i due è stato spettacolare, ed alla fine si è deciso all’ultima prova per 3 secondi a favore di Facchin, ma grazie al secondo posto e allo scarto più “leggero” il titolo è andato all’esperto senese mentre Loris Battistelli si è garantito il terzo posto di gara e di serie complice il ritiro di Mattia Carlotto, protagonista nelle prime battute del rally della Carnia.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]