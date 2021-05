ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si è da poco conclusa presso il celebre circuito MotorLand Aragon di Teruel, in Spagna, la prima giornata di gare del Mondiale Superbike 2021. Pirelli si ritiene particolarmente soddisfatta delle performance delle nuove soluzioni proposte per questo round, la soluzione posteriore da qualifica e la nuova soluzione anteriore, utilizzate entrambe anche dal Campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) che ha segnato un nuovo record del circuito durante la Superpole, ed ha poi proseguito vincendo Gara 1 nel pomeriggio, davanti al compagno di squadra Alex Lowes, sul podio anche la Yamaha di Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1). Nella classe Supersport invece, Steven Odendaal (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team / Yamaha YZF R6) porta a casa la settima vittoria davanti a Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha / Yamaha YZF R6) e Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing / Kawasaki ZX-6R).

Lato pneumatici, in Superbike, il nuovo pneumatico posteriore da qualifica Y0449, che era stato utilizzato solamente a Laguna Seca nella stagione 2019, ha permesso a Jonathan Rea e a Scott Redding di scendere al di sotto del record assoluto del circuito, con il tempo migliore di 1’48″458 segnato dal sei volte iridato.

Allo stesso modo, in Gara 1 la maggior parte dei piloti si affida al nuovo pneumatico portato da Pirelli, la soluzione di sviluppo Z0628 (opzione C), il resto dei piloti hanno optato per la soluzione di gamma morbida SC1 (opzione B) ad eccezione di Andrea Locatelli sulla soluzione di sviluppo Y1231 (opzione A). Per il posteriore, 14 piloti su 23 scelgono la soluzione super morbida di gamma SCX (opzione A), con il resto della griglia sulla morbida di gamma SC0 (opzione B). Nella classe World Supersport, la quasi totalità dei piloti si affida alla soluzione morbida di gamma SC0 (opzione A) per il posteriore e alla soluzione morbida di gamma SC1 (opzione A) per l’anteriore.

