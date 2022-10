MILANO (ITALPRESS) – Pirelli comunica la nomination delle mescole per i prossimi appuntamenti di Austin e Città del Messico. Per il Gran Premio degli Stati Uniti (23 ottobre) a disposizione dei piloti ci saranno White Hard C2, Yellow Medium C3 (entrambe obbligatorie in gara) e Red Soft C4 (obbligatoria in qualifica). Una settimana dopo il circus si sposterà in Messico, con Pirelli che conferma la stessa nomination di Austin.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

