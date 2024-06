MILANO (ITALPRESS) – Il campionato del mondo rally torna in Polonia dopo sette anni di assenza e, dopo il riuscito esperimento del Rally di Italia Sardegna di inizio giugno, torna anche al format di gara classico, ovvero su quattro giorni e con le ripetizioni degli stage al pomeriggio. A caratterizzare il Rally di Polonia, che dal 2018 è stato tappa fissa dell’europeo FIAERC, è la variabilità dei veloci sterrati della regione della Masuria che generalmente pongono problemi di grip ai piloti e sottopongono gli pneumatici ad uno strss di media severità. A complicare la ricerca del grip sulle 19 prove speciali pari a 304,10 chilometri cronometrati c’è anche l’incognita meteo, non solo a causa delle piogge sempre possibili, ma anche dell’umidità notturna. La giornata più lunga e impegnativa appare il sabato. Ad accompagnare gli equipaggi in Polonia nella sfida del grip sono chiamati come prime gli Scorpion KX WRC SB a mescola morbida, che hanno debutto quest’anno al Rally del Portogallo. La nuova generazione di Scorpion è contraddistinta da una rinnovata costruzione tale da garantire ancora maggiore durata e resistenza rispetto alla versione precedente, pur lasciandone inalterate le caratteristiche prestazionali. Le Scorpion KX WRC HB a mescola dura in Polonia sono le option e sono indicate per le superfici più abrasive e per le prove più lunghe. “Anche se è mancato per qualche anno dal calendario mondiale il Rally di Polonia è noto a molti piloti ed è noto a noi, che proprio lo scorso anno su queste strade abbiamo colto una tripletta nel Campionato Europeo, grazie alla versatilità delle nostre gomme – sottolinea Terenzio Testoni, rally activity manager Pirelli – Tendenzialmente direi che gli Scorpion a mescola morbida possono affrontare con disinvoltura tutte le prove speciali, lasciando poco spazio all’utilizzo delle option. La cosa a cui gli equipaggi devono fare più attenzione è la variabilità dei fondi, che cambiano spesso da prova a prova e tendono a presentare solchi profondi nei secondi passaggi”. Il regolamento prevede per la prime e per la option un’allocazione rispettivamente di 28 e 8 pneumatici. Le gomme option possono arrivare a 12 a scelta dall’equipaggio, ma riducendo di 4 le prime. Circa le altre categorie, in Polonia le Rally2 avranno a disposizione pneumatici Scorpion K6B (morbidi) e i nuovi K4C (duri), mentre le Rally3 hanno a disposizione i K6A (morbidi) e i K4A (duri). Per queste categorie di vettura, le allocazioni sono di 26 e 8 pneumatici rispettivamente per la prime e per la option. Quest’ultima può arrivare a 12 a scelta dall’equipaggio, ma riducendo di 4 il numero della prima scelta.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]