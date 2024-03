JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “Una qualifica che, una volta di più, ha dimostrato il talento di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha dominato tutte le fasi della sessione, infliggendo un distacco significativo a tutta la concorrenza. Ancora una volta, alle sue spalle c’è un grande equilibrio, come dimostrano le differenze molto limitate fra gli altri tre piloti che occuperanno le prime due file della griglia di partenza”. Questa l’analisi del direttore Motorsport Pirelli, Mario Isola, al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita. “Val la pena segnalare come le prestazioni di queste vetture siano sempre più veloci: a parità di gomme e con un regolamento pressochè immutato rispetto alla stagione scorsa, oggi il tempo della pole è stato di quasi otto decimi inferiore a quello del 2023”, ha aggiunto Isola che sulla gara di domani dice: “Difficile vedere delle sorprese per quanto riguarda le strategie. Qui la sosta singola è una scelta quasi obbligata. L’unica incertezza può riguardare quale mescola accoppiare alla C2, che – a differenza di quanto si era visto a Sakhir la scorsa settimana – qui si comporta molto bene, sia a livello di prestazione che di degrado”.

“La strategia sulla carta più veloce è quella che prevede di usare la C3 in partenza per poi passare alla C2 fra il giro 18 e il giro 25 – prosegue -. Potrebbe essere competitiva anche la strategia con la partenza con la Hard per poi fermarsi fra il giro 25 e il 32 per mettere la Soft, giocando magari sulla possibilità di una neutralizzazione, molto elevata su un tracciato come questo, oppure fare l’inverso e sfruttare il maggior grip della C4 in partenza e nei primissimi giri per poi passare alla C2”.

Grazie a questa pole position, la 34esima della carriera e la prima qui a Gedda, Verstappen è salito al quarto posto assoluto nella classifica di specialità, staccando Jim Clark (33). Il Pirelli Pole Position Award è stato consegnato al campione del mondo della Red Bull da Gianluigi Buffon, uno dei più grandi portieri della storia del calcio mondiale. Buffon ha vinto la Coppa del Mondo nel 2006 con la maglia della Nazionale italiana e ha conquistato dieci volte il titolo di campione d’Italia, tutte con la Juventus, e una quella di campione di Francia, con il Paris St-Germain. Nel suo palmarès figurano anche una Coppa Uefa, sei Coppe Italia e sette Supercoppe italiane.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]