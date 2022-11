MILANO (ITALPRESS) – Ultime scelte stagionali per Pirelli, che ha annunciato le mescole per i due Gran Premi che faranno calare il sipario sul Mondiale di Formula 1 2022. Per il Brasile (11-13 novembre sul circuito di Interlagos) saranno a disposizione dei piloti la White Hard C2, la Yellow Medium C3 e la Red Soft C4, con le prime due obbligatorie in gara e la terza obbligatoria in qualifica. Per l’ultimo appuntamento dell’anno, il Gran Premio di Abu Dhabi (18-20 novembre a Yas Marina), sono state nominate White Hard C3, Yellow Medium C4 e Red Soft C5. Anche in questo caso la mescola più morbida è indicata fra i set obbligatori in qualifica, le altre due per la gara.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com