MAGNY-COURS (FRANCIA) (ITALPRESS) – La domenica di gare al Circuito di Nevers Magny-Cours conclude un weekend pieno di avvenimenti e chiude così il Motul French Round del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike.

Nella Tissot Superpole Race, Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK/Yamaha YZF R1) taglia il traguardo per primo, ma a seguito di una penalizzazione per aver infranto i limiti del circuito ottiene il secondo posto sul podio. Primo posto per Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK/Kawasaki ZX-10RR) e terzo per il suo compagno di squadra Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK/Kawasaki ZX-10RR) che conquista il quarto podio stagionale. L’alfiere Yamaha conquista invece la vittoria di Gara 2, dopo una brillante battaglia con la Kawasaki di Jonathan Rea, e prende il comando della classifica di Campionato con sette punti di vantaggio. Terzo posto per Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati/Ducati Panigale V4 R).

La WorldSSP Gara 2 viene vinta da Manuel Gonzalez (Yamaha ParkinGo Team/Yamaha YZF R6) che sale sul gradino alto del podio per la prima volta nella categoria, secondo posto per Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha / Yamaha YZF R6) e terzo per Can Oncu (Kawasaki Puccetti Racing / Kawasaki ZX-6R).

Il weekend di gara ha permesso agli ingegneri Pirelli di raccogliere importanti feedback sulla performance dei pneumatici sul circuito francese, soprattutto quelle riguardanti le inusuali alte temperature della domenica. La casa di pneumatici italiana si ritiene molto soddisfatta delle prestazioni dei pneumatici Pirelli: sia la classe Superbike che la classe Supersport hanno gareggiato esclusivamente con il pneumatico posteriore in mescola super morbida SCX regalando ai fan gare piene di spettacolo e nuovi record di gara. Nella classe regina, la scelta della maggior parte dei piloti di gareggiare con il posteriore SCX di sviluppo in specifica A0557 (opzione B) in tutte e tre le gare dimostra la giusta strada intrapresa dalle attività di ricerca e sviluppo degli ingegneri Pirelli.

(ITALPRESS).