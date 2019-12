PIRELLI FORNITORE UNICO SUPERBIKE CIV 2020-2021

Pirelli è stata scelta dalla Federazione Motociclistica Italiana come fornitore unico di pneumatici per la classe Superbike del campionato italiano velocità Elf Civ per il biennio 2020-2021. L’azienda di pneumatici milanese si è infatti aggiudicata la gara d’appalto promossa dalla Fmi per la classe Superbike confermando il proprio impegno nel campionato italiano velocità e aggiungendo la fornitura monomarca della classe regina a quella già in essere della classe Supersport 600. Il campionato italiano velocità è il massimo campionato motociclistico sul territorio nazionale ed è uno dei più importanti a livello mondiale grazie all’alto livello tecnico messo in campo da piloti e squadre. Come già avviene nel Campionato Mondiale Fim Superbike di cui Pirelli è fornitore unico di pneumatici fin dal 2004, e a conferma del ruolo di Pirelli come costruttore di pneumatici leader nel panorama racing internazionale, i piloti della classe Superbike del campionato italiano velocità a partire dal prossimo anno utilizzeranno esclusivamente pneumatici slick Diablo Superbike nelle misure maggiorate, gli stessi utilizzati già quest’anno nel Campionato Mondiale per derivate dalla serie. Le nuove misure maggiorate 125/70 R 17 anteriore e 200/65 R 17 posteriore della gamma Diablo Superbike sono il frutto del costante impegno di ricerca e sviluppo che gli ingegneri Pirelli hanno portato avanti a partire dal 2018 nel Campionato Mondiale Fim Superbike, con l’obiettivo di sviluppare un prodotto che proprio nel 2020 entrerà a far parte della gamma di pneumatici Pirelli a disposizione di tutti i motociclisti del mondo.

Caratterizzate da profili a doppio raggio estremamente acuti, le nuove misure maggiorate di Diablo Superbike garantiscono al pilota un nuovo paradigma di maneggevolezza ad alto impegno, ed una innovativa sensazione di controllo in curva grazie alla maggiore area di contatto tra pneumatico ed asfalto. Le strutture all’avanguardia sono state sviluppate appositamente dagli ingegneri Pirelli per garantire un’ottima distribuzione delle pressioni di contatto, favorendo un’usura uniforme e consistenza di prestazioni. Il ruolo di fornitore unico di pneumatici per le classi Superbike e Supersport 600 del campionato italiano velocità è parte integrante dell’impegno e del coinvolgimento a 360° di Pirelli nel mondo delle competizioni. Pirelli è infatti fornitore esclusivo di pneumatici per il Fia Formula One World Championship dal 2010 ed è da anni impegnata nel Campionato Mondiale Fim Superbike, nel Campionato Mondiale Rally, nel Campionato Mondiale Fim Motocross, nel Campionato Mondiale Fim Endurance e nelle più prestigiose competizioni motoristiche internazionali a quattro e due ruote oltre che in numerosi Campionati nazionali.

(ITALPRESS).