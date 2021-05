ROMA (ITALPRESS) – A partire da venerdi 27 e fino a domenica 30 maggio 2021 il Circuito Estoril, in Portogallo, ospiterà il secondo appuntamento stagionale del Campionato Mondiale Motul Fim Superbike. Questo weekend è il primo dei due appuntamenti in terra portoghese che costituiscono il calendario WorldSBK 2021 e per l’occasione viene nominato Gaerne Estoril Round. Anche nel 2021 il Circus del WorldSBK fa tappa su questo leggendario circuito portoghese di Estoril, che presenta un tracciato piuttosto tecnico e conseguentemente molto impegnativo dal punto di vista dei pneumatici. Nella classe WorldSBK i piloti avranno a disposizione come slick tre soluzioni anteriori e quattro posteriori. Per l’anteriore Pirelli permette di scegliere tra la SC1 di gamma in mescola morbida e due soluzioni di sviluppo: la soluzione morbida di sviluppo Y1231, già utilizzata in diverse gare nella stagione 2020, e la soluzione morbida di sviluppo Z0628, introdotta con molto successo la scorsa settimana ad Aragòn. Quest’ultima è un’evoluzione della SC1 di gamma, che presenta una nuova struttura sviluppata per aumentare la sensazione di fiducia e offrire maggiore sostegno. Le quattro opzioni per il pneumatico posteriore includono la super morbida SCX di gamma, utilizzata nel 2020 con successo in preparazione al giro di qualifica ed in gara, la morbida SC0 di gamma e la media SC1 di gamma. L’ultima opzione posteriore slick è il pneumatico da Superpole Y0449, presentato a Laguna Seca nel 2019 ed utilizzato lo scorso weekend in Spagna, che permetterà ai piloti di effettuare nel corso della Superpole un giro lanciato alla ricerca del miglior tempo assoluto per posizionarsi in griglia di partenza. Ad Estoril Pirelli porta anche la soluzione di sviluppo da bagnato X1251, già utilizzata dalla maggioranza della griglia a Magny Cours nel 2020, che utilizza una nuova mescola destinata ad offrire maggior grip in condizioni di bagnato anche alle basse temperature. Nella categoria WorldSSP saranno invece quattro le soluzioni da asciutto a disposizione dei piloti, due anteriori e altrettante posteriori, tutte unicamente di gamma. Per l’anteriore Pirelli permette di scegliere tra la mescola morbida SC1 di gamma e la media SC2 di gamma. Per il posteriore i piloti avranno a disposizione una mescola morbida SC0 di gamma ed una mescola media SC1 di gamma. Come sempre, in caso di maltempo, i piloti di tutte le classi avranno a disposizione pneumatici da pioggia e intermedi.

(ITALPRESS).