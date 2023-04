MILANO (ITALPRESS) – Quattro gare nel weekend rallystico e altrettante vittorie assolute per i piloti che corrono con pneumatici Pirelli: la migliore conferma del valore dei piloti e dei loro pneumatici.

A Verona nel Rally Due Valli, primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Asfalto, vittoria assoluta per Stefano Albertini e Danilo Fappani (Skoda Fabia). Per le vetture della categoria Rally4, dominata dalle Peugeot 208, il successo fra gli iscritti al Pirelli Star Rally4 è andato a Mattia Broggi che ha ben controllato il tentativo di rimonta di Gianluca Saresera nella seconda parte del rally. Terzo posto per Rizziero Zigliani.

Sull’isola d’Elba, nella gara di apertura della serie nazionale IRC, successo di Marco Signor in coppia con Patrick Bernardi su Skoda Fabia: il veneto iscritto al Trofeo Pirelli Accademia CRZ si candida così sia per la serie IRC che per la conquista della zona regionale veneta. Per quanto riguarda il primo appuntamento stagionale della serie Pirelli Star Rally4 IRC, nella categoria Due Ruote Motrici Prestige fra le 18 Rally4 al via l’ha spuntata Emanuele Danesi per appena 1″3 su Lorenzo Sardelli, entrambi su Peugeot 208 Rally4. I due hanno rilevato al vertice Giacomo Guglielmini, ritiratosi a due prove dalla fine. Terzo posto per Federico Gangi (Renault Clio Rally4). Nella categoria Due Ruote Motrici Sport primato fra le dieci Peugeot 208 R2 in lizza per Mirko Carrara, che ha rilevato il primato da Alessandro Zorra, ritiratosi sulla penultima prova, ed ha preceduto l’altra Peugeot 208 R2B di Alberto Branche per soli 4″4.

Al Rally Prealpi Orobiche (Coppa Rally Zona 2) nella bergamasca a dominare è stata la coppia Giò Dipalma-“Cobra” sulla Skoda Fabia del team Erreffe. Infine in Puglia nel Rally Città di Casarano (Coppa Italia Zona 7) a prevalere è stata la coppia Luca Pedersoli-Corrado Bonato (Citroen Ds3 Wrc) davanti a Francesco Rizzello-Fernando Sorano (Hyundai i20), che ha comunque prevalso nella classifica valevole per la Zona 7.

