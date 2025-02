MILANO (ITALPRESS) – Pirelli conferma anche per il 2025 i suoi trofei nei rally italiani. Si tratta del “Trofeo Pirelli – Accademia CRZ”, legato alle gare delle dieci Coppa Rally di Zona e alla relativa finale di Coppa Italia e aperto a tutte le vetture; del “Pirelli Star Rally4”, riservato alle vetture Rally4 e legato alle principali serie nazionali Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) e International Rally Cup (IRC); e del “Pirelli Star Terra 4RM”, abbinato al calendario del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) e rivolto alle vetture a 4 ruote motrici, a cominciare dalle più performanti Rally2.

L’edizione 2025 annuncia un nuovo incremento del montepremi destinato al Trofeo Pirelli Accademia CRZ e soprattutto una diversa ripartizione dei premi che aumentano anche di numero.

Altre importanti novità l’introduzione di importanti premi di gara: in denaro nel Pirelli Star Rally4 TOP, legato alle gare del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) e in pneumatici nel Pirelli Star Terra 4RM.

L’edizione 2024 dei trofei per i clienti sportivi italiani di Pirelli ha visto la partecipazione di ben 255 iscritti (+40% rispetto al 2023) con oltre 100 premi distribuiti. Eclatante anche il bilancio sportivo: ai piloti che hanno corso con pneumatici Pirelli è andato oltre l’85% dei successi assoluti nei rally italiani 2024.

