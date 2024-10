FIRENZE (ITALPRESS) – Sul progetto di sviluppo per le acciaierie a Piombino “è ora di smetterla con questi ping pong. Occorre arrivare subito all’accordo che vede per le aree demaniali la consegna da un lato a Metinvest, il colosso ucraino legato all’italiana Danieli che può far fare un salto di qualità alla siderurgia in Italia perchè significa potare le attività che erano a Mariupol qua a Piombino, dall’altra Jindal con la produzione di rotaie. Ormai ci si sta rimpallando da troppo tempo”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa. “Ne parlerò col ministro Urso, dobbiamo attivare un tavolo ministeriale per garantire questa prospettiva di investimento da qui al 2027 e ridare a Piombino il ruolo che merita nella siderurgia nazionale”, ha aggiunto.

foto: Agenzia Fotogramma

