ROMA (ITALPRESS) – “Credo sia sbagliato parlare troppo della gara d’andata, il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio per quello che abbiamo creato e per quanto abbiamo costruito, la Roma è stata più brava nei dettagli, ma domani riusciremo a fare bene tante piccole cose, la somma di queste piccole cose sulle quali abbiamo lavorato, potrà fare la differenza”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League in casa della Roma. Si parte dall’1-0 con cui i giallorossi hanno espugnato San Siro. “Ci aspetta una sfida molto importante ma che dobbiamo goderci, non è la prima volta che giochiamo una partita così importante, ognuno ha il suo modo di viverla, ma quel che conta è mettere in campo tutte le nostre energie e ogni goccia di sudore”, spiega Pioli che come al solito punta forte sul gruppo, magari nella speranza che Leao riesca a esaltare le sue potenzialità. “Rafa è cresciuto tanto, sa prendersi le sue responsabilità e questo è importante per lui, è un ragazzo che lavora con grande serenità, ma ha aumentato responsabilità e consapevolezza, però deve essere chiaro che vinciamo e perdiamo da squadra, domani possiamo fare una gran gara e possiamo vincere la partita”. Pioli ci crede perchè ritiene che il Milan abbia “talento, qualità, carattere, mentalità e in una singola partita, anche se affrontiamo una squadra che sta bene come la Roma, può battere chiunque. Anche noi stiamo bene, consoco i miei giocatori, ho molta fiducia in loro, sappiamo che sarà una partita molto difficile, che ci sarà da soffrire, ma abbiamo le armi per colpire i nostri avversari e sicuramente non sarà facile neanche per la Roma”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

