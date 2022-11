MILANO (ITALPRESS) – Esce il 2 dicembre il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, dal titolo “Fake News”. Anticipato dai singoli Giovani Wannabe (Triplo Platino) e Ricordi (certificato Platino e per la sesta settimana consecutiva primo in classifica EarOne), Fake News raccoglie in 14 brani gli ultimi due anni dei Pinguini Tattici Nucleari, dopo il fortunato Ep Ahia! (quadruplo Platino). Il tour partirà da luglio negli stadi.

-foto ufficio stampa Pinguini Tattici Nucleari –

(ITALPRESS).

