TORINO (ITALPRESS) – Sono definitivi i numeri della composizione del Consiglio regionale piemontese. Sono 44 gli eletti delle liste circoscrizionali a cui va aggiunto il presidente Alberto Cirio. Per effetto della nuova legge elettorale, risultano quindi eletti i primi 6 candidati della lista regionale, il cosiddetto “listino” per un totale di 51 consiglieri regionali. Le forze di maggioranza, che avranno 31 seggi, sono così ripartite: Fratelli d’Italia 11 eletti, Lista civica – Cirio presidente 5, Forza Italia 4, Lega Salvini Piemonte 4, ai quali naturalmente saranno aggiunti i sei eletti nel listino dei rispettivi partiti. Per quanto riguarda le opposizioni, i 20 seggi sono così ripartiti: Partito Democratico 12, Movimento 5 Stelle 3, Alleanza Verdi Sinistra 3, Stati Uniti d’Europa 1, Lista civica Pentenero presidente 1, che però cede il seggio per garantire l’ingresso in Consiglio alla candidata presidente Gianna Pentenero.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).