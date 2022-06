TORINO (ITALPRESS) – Locali allagamenti, possibile grandine, raffiche di vento, fulmini. Questo lo scenario previsto dall’allerta gialla di Arpa Piemonte, valido per tutta la regione nella giornata di domani. Come noto la siccità in Piemonte è a livelli record, doppi rispetto al 2003 e le precipitazioni nel capoluogo sono ai minimi storici. L’arrivo di una perturbazione è atteso già in serata, da domani le precipitazioni più intense.

(ITALPRESS).

