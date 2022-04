TORINO (ITALPRESS) – “Vorremmo attivare un fondo, coinvolgendo le fondazioni bancarie, per erogare delle risorse a sostegno delle famiglie che stanno ospitando i profughi ucraini. Al momento sono escluse, e protraendosi nel tempo l’ospitalità, potrebbero ridursi la capacità di sostegno”. Così Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, annuncia un progetto per integrare i fondi statali per i profughi ucraini, introducendo una misura economica a favore di chi li ospita in casa. Misura che si integra all’accordo della regione con gli albergatori per offrire un’accoglienza adeguata a chi arriva dall’Ucraina.

(ITALPRESS).

