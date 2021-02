TORINO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, insieme all’assessore al Lavoro Elena Chiorino, ha incontrato questa mattina le parti coinvolte nella vicenda che vede protagonisti i lavoratori della Elcograf (ex Canale) di Borgaro Torinese. In collegamento streaming, oltre ai sindacati, presente anche Maurizio Vercelli, ceo di Elcograf, Alberto Gamba dell’Unione Industriale di Torino, Antonietta Ragone e Michele Cottura della Direzione Regionale INPS. Sul tavolo della discussione sono emerse le difficoltà burocratiche da parte dell’azienda nei confronti dell’Inps sulla gestione delle pratiche di prepensionamento di una parte dei lavoratori.

“Stiamo attraversando un momento complicato e la paura dello sblocco dei licenziamenti ci responsabilizza ancora di più” ha commentato il presidente Cirio. La Dirigenza Regionale INPS si è resa disponibile, a breve, per un confronto con la proprietà, suggerito dall’assessore Elena Chiorino, “vista la complessità della situazione si è ritenuto opportuno suggerire ai presenti un incontro con INPS per analizzare tutta la documentazione in possesso all’azienda e che può mettere a disposizione, per capire concretamente quali possano essere i migliori strumenti da attivare per trovare una soluzione”.

(ITALPRESS).