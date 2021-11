TORINO (ITALPRESS) – “Se il governo ci autorizzerà, entro febbraio-marzo siamo in grado di mettere in sicurezza dall’87 al 90% dei cittadini piemontesi con la terza dose”. Così il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, parlando al Dirmei a fianco del commissario Francesco Paolo Figliuolo. “Il Piemonte oggi dimostra di essere ancora una delle poche regioni ‘green’ in Europa, con una situazione di contagi e occupazione dei posti letto che ci pone in un margine di ampia sicurezza” ha aggiunto. “La terza dose è il completamento della corazza che vogliano dare a tutti i cittadini piemontesi. Oggi abbiamo ormai l’81% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale per questo riteniamo sia il momento di non fermarsi ma ampliare man mano le fasce di vaccinazione per la terza dose” ha proseguito.

(ITALPRESS).