TORINO (ITALPRESS) – La Regione Piemonte ha approvato la graduatoria del bando regionale dedicato ai «Progetti per i Giovani – in ambito sportivo», destinato ai Comuni e ai Centri di Aggregazione Giovanile (CAG). L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Legge Regionale 6/2019 che sostiene le attività sportive per i giovani con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva.

La Regione Piemonte ha approvato l’assegnazione di 713.828 euro a favore di 13 Comuni piemontesi per sostenere i «Progetti per i Giovani – in ambito sportivo». L’iniziativa, finanziata con fondi regionali e statali, promuove lo sport come strumento educativo e inclusivo, contribuendo a rafforzare la partecipazione giovanile e il senso di comunità.

“I progetti finanziati sono un’opportunità per i ragazzi, ma anche un modo per rafforzare i legami tra i territori e promuovere comunità più unite – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport, Marina Chiarelli – Lo sport è la prima forma educativa per prevenire l’isolamento sociale promuovendo valori come la lealtà e l’equilibrio. Continueremo a sostenere tutte le nostre comunità valorizzando i progetti che mirano ad avvicinare i giovani alle discipline sportive che creano dividendi sociali e non soltanto economici”.

Tra i beneficiari della provincia di Torino, spicca Moncalieri, che con un contributo di 103.718 euro punta a valorizzare lo sport come elemento di aggregazione sociale. Giaveno, situato nella splendida Val Sangone, riceve 62.622 euro per sviluppare iniziative che coinvolgano i giovani, mentre Beinasco si aggiudica 72.609 euro per favorire l’inclusione attraverso progetti innovativi.

In provincia di Cuneo, il capoluogo, Cuneo, utilizzerà i 42.864 euro assegnati per promuovere il benessere giovanile attraverso lo sport. Savigliano, con un contributo di 53.985 euro, punta a rafforzare il legame tra sport e partecipazione comunitaria, mentre Mondovì e Bra ricevono rispettivamente 59.923 euro e 21.594 euro per sostenere attività sportive che coinvolgano i giovani. Per la provincia di Novara, il piccolo Comune di Casalino ottiene 14.899 euro, mentre Ghemme, si distingue per il contributo più alto, pari a 98.252 euro, che servirà a realizzare progetti di forte impatto sociale.

In provincia di Biella, Candelo, con i suoi 35.630 euro, promuoverà lo sport come veicolo di inclusione e coesione comunitaria. Anche Vigliano Biellese riceve un importante sostegno di 29.799 euro, per consolidare le opportunità sportive per i più giovani.

Nella provincia di Asti, il Comune di Asti si aggiudica 32.391 euro, confermando il suo impegno nell’utilizzare lo sport come mezzo per migliorare il benessere giovanile.

Infine, in provincia di Vercelli, il capoluogo, Vercelli, riceve 85.537,22 euro per realizzare progetti sportivi inclusivi e innovativi.

