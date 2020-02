Nel corso dei recenti lavori della Giunta Nazionale Fiaip, è stato eletto nuovo presidente Leonardo Piccoli (Friuli Venezia Giulia), e sono stati riconfermati i due vice presidenti di Giunta Donatella Prosperi (Lazio) e Carlo Perseghin (Trentino Alto Adige). L’organo federativo costituito dai presidenti Regionali della Fiaip – tra i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto – supervisiona le attività del Comitato Esecutivo, verifica il perseguimento degli indirizzi politici della Federazione e appronta documenti di indirizzo e programmatici da rimettere al Comitato Esecutivo. “Ringrazio il presidente di Fiaip Campania Salvatore Mirabile, a cui subentro nel nuovo incarico. Infonderò il massimo impegno per interpretare questo ruolo con dedizione e senso di responsabilità – ha dichiarato Piccoli al termine dei lavori – consapevole dell’attenzione e dell’equilibrio che sono necessari per rafforzare sempre più la Federazione, far crescere la professionalità degli agenti immobiliari e sviluppare in tutt’Italia i progetti federativi e le agenzie immobiliari multidisciplinari”. Piccoli è già stato presidente del Collegio provinciale di Fiaip Udine e ricopre la carica di presidente regionale Fiaip Friuli Venezia Giulia.

