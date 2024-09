NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Piccola Cucina Estiatorio, rinomato ristorante siciliano situato nel cuore di Soho, ha raggiunto un riconoscimento straordinario nei TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 2024, guadagnando un posto in tre diverse categorie. Questo rende Piccola Cucina Estiatorio uno dei soli due ristoranti ad essere inclusi in tre liste, sottolineando il suo fascino unico e la costante offerta di esperienze culinarie eccezionali. Il ristorante si è classificato al #2 nella Top 25 Hidden Gems negli Stati Uniti, al #3 nella Top 25 Casual Dining Restaurants negli Stati Uniti e al #23 nella Top 25 Hidden Gems nel mondo. Questi riconoscimenti in tre categorie prestigiose sono una testimonianza della dedizione dello Chef Philip Guardione e del suo team nel creare un’autentica esperienza culinaria italiana che trasporta gli ospiti direttamente in Sicilia. Il successo di Piccola Cucina riflette la sua crescente popolarità, non solo tra i newyorkesi, ma anche tra i milioni di turisti che visitano New York ogni anno e cercano la sua calda atmosfera e i suoi sapori squisiti. “Siamo incredibilmente orgogliosi di questo traguardo, soprattutto per essere stati riconosciuti in tre categorie,” ha dichiarato Chef Philip Guardione. “Questo risultato appartiene a tutta la nostra squadra, che lavora instancabilmente ogni giorno per portare l’essenza della Sicilia in ogni piatto che serviamo. La loro dedizione e passione sono la vera forza trainante dietro il successo di Piccola Cucina, e questo riconoscimento significa molto per tutti noi”, ha aggiunto. I TripAdvisor Travelers’ Choice Best of the Best Awards rappresentano il massimo onore della piattaforma, riconoscendo il top 1% di ristoranti, destinazioni e attrazioni in tutto il mondo, basato su milioni di recensioni e opinioni dei viaggiatori. Questi premi celebrano le realtà che non solo soddisfano, ma superano costantemente le aspettative degli ospiti in termini di qualità, servizio e atmosfera. Questi importanti riconoscimenti consolidano ulteriormente il posto di Piccola Cucina come una meta culinaria amata, dimostrando che la sua autentica cucina siciliana continua a catturare i cuori di locali e visitatori, arricchendo il già dinamico panorama culinario di New York.

