MILANO (ITALPRESS) – Avvio di seduta in rialzo questa mattina a

Piazza Affari, dopo i primi scambi, dopo la chiusura al ribasso fatta segnare ieri. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un +0,45% a quota 26.525 punti, mentre l’Ftse All Share guadagna lo 0,42% a 28.604 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,22% a quota 46.639 punti.

I mercati tentano il recupero sfruttando la buona peformance del comparto tech, ma soprattutto scommettono sull’accordo per il tetto del debito Usa che preoccupa non poco. Per quanto riguarda le materie prime, resta sotto quota 26 euro il gas naturale, con il prezzo che si colloca a 25,3 euro Mwh, ai minimi da dicembre 2021. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 187 punti, con il rendimento del decennale in rialzo al 4,37%.

Anche le altre piazze finanziarie europee aprono con segni positivi, sulla scia della chiusura in verde di Tokyo, con il Nikkei che guadagna lo 0,37% continuando a viaggiare vicina al massimo da oltre 30 anni, sulla scia delle performance dei titoli tecnologici e di quelli dei semiconduttori in particolare.

Tra le altre Borse europee, Parigi apre a +0,44%, Francoforte guadagna lo 0,31%, mentre Londra avanza delo 0,49%.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]